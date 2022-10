Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/10/2022 12:35

Rio - Mesmo de longe, Willian Arão fez história com a conquista do Flamengo na Libertadores, no último sábado, em Guayaquil. O volante, que disputou seis partidas na competição antes de se transferir para o Fernebahçe, chegou a seu terceiro título do torneio e igualou o recorde de atletas do país com mais taças da competição.

Além deste ano, Arão também conquistou a Libertadores em 2019, com o próprio Flamengo, e em 2012, pelo Corinthians. Ele é o oitavo jogador brasileiro a conseguir o feito. Ninguém conseguiu ser tetracampeão até hoje.

Veja os outros tricampeões da Libertadores:

Vitor - São Paulo (1993), Cruzeiro (1997) e Vasco (1998)

Ronaldo Luiz - São Paulo (1992 e 1993) e Vasco (1998)

Palhinha - São Paulo (1992 e 1993) e Cruzeiro (1997)

Elivélton - São Paulo (1992 e 1993) e Cruzeiro (1997)

Fabiano Eller - Vasco (1998) e Internacional (2006 e 2010)

Marcos Rocha - Atlético-MG (2013) e Palmeiras (2020 e 2021)

Willian Bigode - Corinthians (2012) e Palmeiras (2020 e 2021)

Willian Arão deixou o Flamengo em julho deste ano. A última partida do volante com a camisa rubro-negra foi na histórica goleada de 7 a 1 sobre o Tolima, nas oitavas de final, no Maracanã.