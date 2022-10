Torcedores do Flamengo no Galeão - Gabriel Orphão / Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 09:37 | Atualizado 30/10/2022 10:15

Rio - Cerca de 80 torcedores do Flamengo marcaram presença na manhã desde domingo no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão para recepcionar a delegação rubro-negra após o tricampeonato da Libertadores. Com muita festa, gritos de "Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar" e "tricampeão", os flamenguistas estavam felizes da vida com mais uma conquista histórica.

Torcedores do #Flamengo começam a chegar no Aeroporto do Galeão. pic.twitter.com/SGE7PXcgTt — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) October 30, 2022

Presente no local, o torcedor Alexandre, de 37 anos, acompanhado de Arthur, de 13 anos, celebrou a conquista do Flamengo e ressaltou a dificuldade que o clube carioca teve na disputa contra o Athletico-PR.

"Foi no sacrifício, muita luta, mas graças a Deus conquistamos o tricampeonato. No Mundial será muito difícil, porque o Real Madrid está em outro patamar, mas vamos tentar, o que vier é lucro", afirmou.

Alexandre, de 37 anos, e Arthur, de 13, comentaram sobre o Tricampeonato da Libertadores e compararam as emoções do título de 2019 e de 2022. pic.twitter.com/f4cQo7DjAy — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) October 30, 2022

Tão jovem e já podendo ver seu time conquistar duas Libertadores, Arthur comparou os título de 2019 com 2012. Além disso, o torcedor projetou o título do Mundial de Clubes que será disputado no ano que vem.

"Em 2019 foi mais emocionante, eu chorei, me joguei no chão, mas esse ano também foi muito legal. Espero que a gente consiga vencer o Mundial e vencer o Real Madrid por 2 a 1", disse.

A delegação do Flamengo chegou ao Galeão por volta das 9h10. O Rubro-Negro montou um grande esquema de segurança por conta das eleições. Jogadores e comissão técnica tiveram carros particulares para deixar o local. O presidente Jair Bolsonaro marcou presença para receber a delegação, mas se dirigiu por uma outra entrada, sem contato com torcedores e com a imprensa.

