Jornais internacionais destacaram título do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2022 08:00 | Atualizado 30/10/2022 10:17

Rio - O terceiro título do Flamengo na Libertadores ganhou destaque de jornais ao redor do mundo. Herói da conquista, Gabigol foi o jogador mais exaltado pelas publicações. O atacante fez o gol único da vitória do clube carioca sobre o Athletico-PR por 1 a 0 em Guayaquil.

O jornal argentino "Olé", principal veículo esportivo do país destacou o poder de decisão do atacante e também relembrou que o Flamengo conquistou o seu segundo título da competição em quatro anos. Além disso, a publicação destacou a vitória de Dorival Júnior sobre Felipão, treinador do Athletico-PR.

O jornal uruguaio "El País" destacou a atuação de Arrascaeta, jogador da seleção celeste na partida. Para a publicação o meia esteve em um "grande nível". O domínio brasileiro na competição, com quatro títulos consecutivos, também foi destaque.

O "Marca" conhecido jornal espanhol destacou o poder de decisão de Gabigol e também a desvantagem numérica do Athletico-PR, que jogou o segundo tempo inteiro com um a menos como fatores que determinaram a vitória dos carioca.

Por fim, o jornal português "A Bola" destacou a terceira conquista do Flamengo e relembrou que mesmo tendo sido demitido, o treinador Paulo Sousa também fez parte da campanha vitoriosa do Rubro-Negro,