Marinho e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2022 08:40 | Atualizado 30/10/2022 10:16

Rio - Já virou tradição, toda vez que o Flamengo conquista um título de expressão, o vice de futebol, Marcos Braz, celebra a taça com um charuto, no estilo Eurico Miranda. Porém, desta vez, o dirigente teve um companheiro. O atacante Marinho que também foi fotografado fumando ao lado de Braz em Guayaquil.

Reforço do Flamengo para a temporada, Marinho provocou os rivais após o título. Em vídeo ao lado de Arrascaeta, o ex-jogador do Santos afirmou que "aqueles que disseram que o Flamengo não ganharia nada, estavam chorando com o título da Libertadores", disse.

Gabigol foi o grande herói do título do Flamengo na Libertadores. Ele fez o único gol da equipe na vitória sobre o Athletico-PR en Guayaquil. Decisivo contra o Athletico-PR, o atacante, de 26 anos, igualou uma marca de Zico. Gabigol balançou as redes em quatro oportunidades em finais de Libertadores pelo Flamengo.

Em 2019, o centroavante fez dois contra o River Plate, no ano passado marcou uma vez na derrota para o Palmeiras e neste ano fez o gol do título contra o Athletico-PR. Já Zico marcou seus quatro gols em dois jogos da final contra o Cobreloa em 1981.