Em 2021, Deyverson fez o gol que deu o título da Libertadores do Palmeiras sobre o FlamengoAFP

Publicado 30/10/2022 16:35

Após o vice para o Palmeiras no ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores no último sábado, contra o Athletico Paranaense. Nas redes sociais, Deyverson, autor do gol do título alviverde em 2021 alegou que recebeu mensagem de flamenguistas após a conquista do Rubro-Negro, em Guayaquil.

"Não estou entendendo por que os flamenguistas estão me mandando mensagem. Quando vocês ganharem um título da Libertadores em cima de mim, como eu ganhei em cima de vocês, aí sim vocês podem falar comigo. O Flamengo me colocou na história da Libertadores com o gol do título em cima de vocês", escreveu Deyverson.



"Meu gol foi em cima de vocês, agora o de vocês não foi contra a gente. Então, vão zoar os caras, agora zoar quem fez gol em cima de vocês não, né? Vocês colocaram meu nome na história. Gratidão, Flamengo. Eu fui tricampeão em cima de vocês, flamenguistas", completou o atacante.



Deyverson decidiu a Libertadores de 2021 com gol na prorrogação, após falha de Andreas Pereira. Neste ano, o centroavante deixou a equipe paulista e assinou com o Cuiabá. Assim como o Palmeiras, o Flamengo também chegou ao terceiro título do torneio.