Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/10/2022 14:41

Rio - Bicampeão da Libertadores pelo Flamengo, Rodinei foi titular na conquista de 2022. Após o fim da partida, o lateral-direito brincou com a possibilidade de encarar o Real Madrid e provocou Vinicius Junior, ex-jogador do Rubro-Negro, que atualmente defende o clube espanhol, campeão da Liga dos Campeões.

"O Vini sabe, ele já treinou contra mim, sabe. Eu não sou lateral que fica só correndo atrás, não. Eu coloco os atacantes para correr atrás de mim, também. Porque se deixar o atacante toda hora vir e ele não me acompanhar, com 15 minutos do primeiro tempo pede para sair, o cara não aguenta", brincou o lateral.

Vale lembrar que Rodinei tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e o Mundial de Clubes será disputado somente ano que vem. O lateral não deverá permanecer no clube carioca após o fim da atual temporada.