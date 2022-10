Jair Bolsonaro encontrou elenco do Flamengo - LIBERAL PARTY / AFP

Publicado 30/10/2022 11:34 | Atualizado 30/10/2022 12:23

Assim que desembarcaram no Aeroporto Tom Jobim/Galeão, por volta das 9h10, a delegação do Flamengo teve um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou com alguns jogadores e tirou fotos com a taça da Libertadores.



Apesar do pedido do Flamengo para que não houvesse recepção no aeroporto, um grupo de torcedores compareceu e fez festa, mesmo à distância, já que a delegação saiu por um local afastado do público. Eles tiveram que correr para ver os jogadores saindo, devido à mudança de local do desembarque.



E aí está ele: o predestinado Gabigol, autor do gol do título da Libertadores do #Flamengo pic.twitter.com/iM4CbWc5jh — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) October 30, 2022

Autor do gol do título sobre o Athletico-PR em Guayaquil, no Equador, Gabigol foi o mais festejado quando apareceu. Dorival também recebeu carinho especial.

Dorival Junior foi bastante festejado pelos torcedores do #Flamengo. pic.twitter.com/oE4cGsH8Be — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) October 30, 2022

Outro motivo de grande celebração foi quando a taça da Libertadores apareceu, carregada pelo vice de futebol, Marcos Braz. O que levou aos gritos de "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar", assim como aconteceu mais cedo, quando os torcedores chegaram ao aeroporto.



Marcos Braz apareceu com a taça Libertadores e levou os torcedores do Flamengo ao delírio Pedro Ivo/Agência O Dia

Nem todos os jogadores saíram pelo mesmo local. Alguns, acompanhados pela família, preferiram fazer outro caminho.

Sem poder desfilar pelas ruas do Rio como em 2019, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral por causa da eleição de segundo turno, o Flamengo planeja fazer uma festa com seus torcedores em outro momento. ainda não foi divulgada a data, nem o local.

* Estagiário sob supervisão de Hugo Perruso