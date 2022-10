Rodolfo Landim - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2022 19:52

Rio - Após o título da Libertadores, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim falou sobre a possibilidade de renovar o contrato com Dorival Júnior. Na opinião do dirigente, não haverá muita dificuldade, já que a vontade do treinador seria de permanecer no comando do Rubro-Negro em 2023.

"Nesse último mês passaram algumas muitas informações falsas, de que tinha jogador já sendo renovado, jogadores que já teriam saído. E com Dorival, a gente quer que ele fique, ele quer ficar. Tenho certeza absoluta de que não vai haver qualquer tipo de problema para ele permanecer aqui. Ele ganhou dois títulos importantes, tem a chance de ganhar mais títulos importantes em 2023. Acho que não vai ter qualquer tipo de problema", afirmou.

Em sua entrevista coletiva após o jogo, Dorival Júnior afirmou que o maior prêmio que poderia receber após a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil seria a permanência no Flamengo no ano que vem.

"É muito difícil falar sobre hipóteses na minha posição. Meu contrato com o Flamengo vai até o fim do ano. Meu maior prêmio seria continuar e dar sequência ao trabalho", disse.