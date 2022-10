Flamengo conquistou o tri da Libertadores - Luis Acosta / AFP

Publicado 30/10/2022 19:09

Um dia após conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores, o elenco do Flamengo foi bastante lembrado pela lista de pré-convocação do treinador Tite para a Copa do Catar, no fim do ano. Segundo o "ge", cinco jogadores foram incluídos na lista pelo técnico: Pedro, Everton Ribeiro, Gabigol, Filipe Luís e Santos.

A lista, que possui 55 nomes reunidos pelo treinador Tite, foi enviada à Fifa. No entanto, a lista final, com os 26 nomes que de fato irão fazer parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, será divulgada apenas no dia 7 de novembro pela comissão técnica.

Entre os cinco nomes rubro-negros, apenas dois são nomes prováveis de estarem com a delegação à caminho do Catar: o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. O primeiro é um nome de confiança do treinador Tite, enquanto o artilheiro ganhou espaço no fim do ciclo da preparação e deu conta do recado.

Gabigol, presente em grande parte do ciclo de convocações de Tite para esta Copa do Mundo, acabou perdendo espaço com o aumento de produção de concorrentes. No entanto, ainda é um nome que goza de prestígio e pode ser lembrado pela comissão técnica, principalmente após decidir a final da Libertadores.

As situações de Filipe Luís e Santos são semelhantes. Ambos são muito respeitados e bem considerados pela comissão técnica, mas são considerado opções para repor possíveis lesões dos nomes que devem ocupar os lugares originais.