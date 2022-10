Filipe Luís ao lado da esposa e dos filhos - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/10/2022 17:02

Rio - Estrela do elenco do Flamengo desde 2019, Filipe Luís se lesionou no primeiro tempo da final da Libertadores contra o Athletico-PR. Ayrton Lucas entrou e foi decisivo na vitória do clube carioca. Foi por uma falta nele que o zagueiro Pedro Henrique foi expulso e deixou o Furacão com um a menos. O veterano fez muitos elogios ao ex-jogador do Fluminense.

"O Ayrton desde que chegou ele demonstrou essa força, essa ambição de dar certo aqui, de fazer história no Flamengo. E ele me ajudou muito, porque cada vez que ele jogava, subia o nível. E eu precisei subir meu nível. Subimos juntos, com muita lealdade, sempre um ajudando o outro. Queira ou não, coloquei ele numa fogueira. Essa é a realidade. Ele entrou em uma fogueira e foi fundamental para nossa vitória", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Aos 37 anos, Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Diferente de Diego Alves e Diego Ribas que não terão seus vínculos renovados, o lateral-esquerdo pode permanecer. O ex-jogador do Atlético de Madrid falou sobre a possibilidade de ficar mais uma temporada no clube carioca.

"Eu sim (já pode pensar), mas é uma coisa que não depende de mim. Depende de ser um escolhido para fazer parte do elenco do Flamengo de 2023. Com certeza estou aberto a escutar o clube", disse.