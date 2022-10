Paulo Sousa - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/10/2022 15:26

O Flamengo venceu o Athletico Paranaense neste sábado, por 1 a 0, e conquistou a Libertadores da América pela terceira vez. O título foi exaltado por diversas personalidades que passaram pelo clube, incluindo o antecessor de Dorival Júnior, Paulo Sousa.



O ex-treinador do Rubro-Negro utilizou as redes sociais para parabenizar elenco e comissão técnica. Na publicação, via Instagram, o português escreveu: "Muitos parabéns, Flamengo!".