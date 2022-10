Marcos Braz durante desembarque do Flamengo com a taça da Libertadores - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 13:48

Com o título da Libertadores, o Flamengo almeja voos ainda mais altos e já mira o Mundial de Clubes. A competição intercontinental deve ser realizada no fim de março, mas ainda não tem sede e nem data definidas. E a Nação tem motivos para se animar, já que Marcos Braz fez uma promessa ousada, visando a disputa do torneio.



Em entrevista ao "Canal do Benja", em setembro, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro confirmou que prepara três contratações visando o Mundial, incluindo uma de "referência mundial". Como o torneio será disputado em março, a janela de transferências da Europa estará aberta.

"Quando o time joga o Mundial em dezembro, as janelas estão fechadas. O Flamengo, caso vença a Libertadores, disputará o Mundial em março", disse, antes de completar:



"Então, nada mais natural que a gente se reforce ainda mais na janela. Aí eu acho que o céu é o limite (para contratações). O nosso pensamento é que seja isso, três contratações, sendo um muito acima da média, referência mundial", finalizou.

SAIBA TUDO SOBRE O MUNDIAL



Como mencionado, a competição intercontinental ainda não possui data e nem local definidos. No entanto, acredita-se que o Mundial será disputado no fim de março, com possíveis sedes em Miami, nos Estados Unidos, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.



Ao todo, cinco dos campeões continentais já estão definidos. São eles: Real Madrid (Europa), Flamengo (América do Sul), Wydad Casablanca (África), Seattle Sounders (América do Norte) e Auckland City (Oceania).



Resta apenas o representante asiático, já que a Champions League ainda está em andamento. O torneio deve terminar no dia 26 de fevereiro e já possui um dos finalistas definido: o Urawa Red Diamonds, do Japão.

Vale lembrar que a Fifa chegou a produzir um novo formato para o Mundial de Clubes, já que considera o atual como fracasso. No entanto, a pandemia atrapalhou os planos da entidade, que ainda não sabe quando ele poderá ser alterado.