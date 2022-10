Recopa Sul-Americana de 2023 será disputada entre Flamengo e Independiente del Valle - Divulgação/Conmebol

Publicado 30/10/2022 09:55 | Atualizado 30/10/2022 10:14

Além do Mundial de Clubes, provavelmente em março (a Fifa ainda não definiu a data nem o local), o Flamengo disputará outro título no início de 2023. Será a Recopa, confronto em dois jogos entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

O adversário será o Independiente del Valle, do Equador, com quem o Rubro-Negro já disputou a Recopa em 2020. As partidas estão marcadas para os dias 8 de fevereiro, no Equador, e 15, no Maracanã.



Há dois anos, o Flamengo foi campeão, justamente contra o time equatoriano, após empate em 2 a 2 fora de casa, e vitória por 3 a 0 no Rio.



Antes desses dois jogos internacionais, o Flamengo também disputará a Supercopa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro provavelmente encarará o Palmeiras, que está muito perto de levar o Brasileirão. O duelo será em 28 de janeiro, possivelmente no Nordeste.