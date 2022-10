Jair Bolsonaro - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 08:19 | Atualizado 30/10/2022 08:29

Rio - O presidente Jair Bolsonaro irá recepcionar a delegação do Flamengo, que chega ao Rio de Janeiro nesta manhã, após conquistar o título da Libertadores. Bolsonaro votou assim que foi liberado o início das eleições, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

Tricampeões da Libertadores, os jogadores do Flamengo não farão festa com os torcedores. Em nota oficial após a conquista em Guayaquil, o clube carioca orientou que os rubro-negros não compareçam ao Galeão para receber a delegação do Flamengo.

"O Flamengo pede, portanto, que nossos torcedores não compareçam ao aeroporto, visto que, em razão da proibição de festividades, o desembarque e evacuação dos atletas e da taça será feito sem nenhum contato com os torcedores. Por fim, o Flamengo destaca que, em momento oportuno, nossa torcida terá o direito de comemorar junto com nossa equipe esta grande conquista, da qual cada um de vocês é parte integrante e indissociável", diz parte da nota.

O Flamengo se sagrou tricampeão da Libertadores ao derrotar o Atheltico-PR por 1 a 0 no Equador. Herói da conquista em 2019 sobre o River Plate, novamente, Gabigol foi decisivo e fez o gol único do jogo em Guayaquil.