Esposas de jogadores do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/10/2022 08:28 | Atualizado 30/10/2022 10:17

Rio - Objeto de desejo de todo torcedor da América do Sul, a Libertadores foi levantada pelo Flamengo neste sábado. Além de jogadores, comissão técnica e dirigentes, as esposas dos atletas rubro-negros também tiraram uma casquinha da conquista e levantaram a taça em Guayaquil. O momento foi registrado oficialmente pelo próprio clube carioca.

A união e a amizade das esposas dos jogadores do Flamengo é algo que marca a atual geração do clube carioca. O grupo formado em 2019 já levantou várias conquistas importantes, entre as principais estão: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.