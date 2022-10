Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/10/2022 09:19 | Atualizado 30/10/2022 10:16

Rio - Na história do Flamengo e considerado por muitos com o segundo maior ídolo do clube carioca, atrás apenas de Zico, Gabigol deverá mudar de camisa em 2023. Com a saída de Diego Ribas, o artilheiro deve herdar a 10, que foi do Galinho. O atacante falou sobre a possibilidade e disse que irá ligar para o ex-apoiador.

"Na verdade teve essa história. Quando eu cheguei no Flamengo eu já ia usar a 10, mas o Diego acabou ficando e depois continuou usando. A 10 do Flamengo você não se nega, é claro que vou aceitar. Mas antes vou ligar para o Zico e ver se posso usar. Se ele liberar, com todo prazer do mundo, eu vou usar a 10", afirmou.

Autor do gol do título, Gabigol valorizou seus companheiros, em especial Everton Ribeiro e Pedro, que tiveram papel fundamental na conquista do Flamengo.

"Feliz pela torcida, pelo carinho deles. Mas como falei, ano que vem tem mais e eu quero ganhar. Quando eu estiver velhinho, olhar para trás e conversar sobre isso. Eu tenho 26 anos, espero ter várias Libertadores para jogar e para ganhar. Sabemos que é muito difícil, da equipe. O Everton foi o melhor jogador, o Pedro ganhou o anel. É uma valorização da equipe toda. Quando eu estiver velhinho, eu olho para trás e temos essa conversa", disse.