Jogadores do Flamengo comemoram mais uma conquista - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 29/10/2022 20:26

Ao contrário de 2019, o Flamengo não celebrará nas ruas do Rio com seus torcedores neste domingo, quando retorna do Equador após a conquista do tricampeonato da Libertadores. Devido ao segundo turno para a eleição do presidente da República, a diretoria rubro-negra divulgou uma nota oficial em que pede para a torcida não ir no desembarque da delegação, no aeroporto Tom Jobim/Galeão.



O Flamengo cumpre determinação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), o desembargador Elton Leme, para não fazer festa pública, para não tumultuar o domingo de eleição. O clube reforçou que será adotado um procedimento especial de desembarque, para que os jogadores não saiam pelo saguão do aeroporto e não tenham contato com torcedores.



"O Flamengo pede, portanto, que nossos torcedores não compareçam ao aeroporto, visto que, em razão da proibição de festividades, o desembarque e evacuação dos atletas e da taça será feito sem nenhum contato com os torcedores. Por fim, o Flamengo destaca que, em momento oportuno, nossa torcida terá o direito de comemorar junto com nossa equipe esta grande conquista, da qual cada um de vocês é parte integrante e indissociável", diz parte da nota.



Ainda não foi definida como será a celebração com os torcedores.