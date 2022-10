Luis Acosta / AFP - Luis Acosta / AFP

Publicado 29/10/2022 19:47

Rio - O título da Libertadores conquistado neste sábado pelo Flamengo, em Guayaquil, com a vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, dará ao clube carioca a chance de buscar o único título que falta para a vitoriosa geração comandada por Gabigol. Com o resultado no Equador, o Rubro-Negro irá disputar o Mundial de Clubes pela terceira vez em sua história.

Além do Flamengo, outros quatro times estão classificados para o torneio. O poderoso Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, é o favorito. O Wydad Casablanca, do Marrocos, será o representante africano após vencer a Liga dos Campeões da África. Já o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, será o time da Concacaf. Por fim, Auckland City, da Austrália, se classificou pela Oceania. Ainda restam as vagas da Ásia e do país-sede.

A previsão é de que a competição aconteça em fevereiro. A sede ainda não está definida, mas a Fifa trabalha com a possibilidade da disputa ser nos Estados Unidos.