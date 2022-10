Gabigol marcou mais uma vez em uma final de Libertadores - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 29/10/2022 19:01

Gabigol escreveu mais um ato em sua idolatria no Flamengo ao marcar mais uma vez na final da Libertadores e ser o herói da conquista do tricampeonato, com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Guayaquil. O atacante chegou a quatro gols em decisões da competição sul-americana pelo Rubro-Negro e se igualou a Zico.

A diferença é que o Galinho marcou em dois dos três jogos contra o Cobreloa, do Chile, em 1981, enquanto Gabigol fez em três finais diferentes: dois gols na conquista de 2019, contra a equipe do River Plate, um no vice para o Palmeiras em 2021, e mais um neste sábado.



Marcas expressivas de Gabigol na Libertadores



Gabigol também tornou-se o terceiro jogador em toda a história da Libertadores a fazer gols em três finais diferentes. Ele se igualou ao uruguaio Pedro Rocha (1965, 1966 e 1974) e ainda está atrás do equatoriano com nacionalidade uruguaia Alberto Spencer, que marcou em quatro (1960, 1961, 1962 e 1966).



Cada vez mais na história do Flamengo, o atacante também faz seu nome na Libertadores. Afinal, também tornou-se o brasileiro com mais gols na competição, igualando-se a Luizão, ambos com 29. O ex-jogador precisou de 42 jogos, e o ídolo rubro-negro, de 48.

Aos 26 anos e com mais Libertadores pela frente com o Flamengo, o atacante tem tudo para aumentar ainda mais os seus números pelo clube e na competição.