Jorge (filho) e Marcelo (pai) - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 29/10/2022 16:42

Equador - Pai e filho equatorianos vivem, pela primeira vez, a experiência de estar presente em uma final da Libertadores juntos. Torcedores do Barcelona de Guayaquil, neste sábado (29) eles “vestem” simbolicamente a camisa do Flamengo.

Para Marcelo Martin, de 46 anos, pai de Jorge Martin, de 12, trazer o filho para assistir a grande final em casa é uma sensação de indescritível. Fãs do futebol brasileiro, eles apostam na vitória do Flamengo.

“Estamos falando de uma equipe muito grande, com um time de peso, a vitória deles já é certa”, afirma Marcelo. Jorge conta que sentir o clima de final é muito emocionante. “Eu estou muito feliz de ter vindo, vai ser um grande jogo”, aposta.

No estádio, a maioria dos equatorianos que compraram ingressos para a partida acreditam que o título será do clube Rubro-Negro. “Hoje estou aqui para ver o Flamengo ser campeão!”, diz Johny Ivan, torcedor do Barcelona de Guayaquil.

Outros tantos equatorianos que compraram de última hora os ingressos restantes para a final da competição apostam o mesmo. Flamengo e Athletico-PR se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador.