Flamengo conquistou mais um título - Rodrigo Buendia / AFP

Flamengo conquistou mais um títuloRodrigo Buendia / AFP

Publicado 29/10/2022 21:20 | Atualizado 29/10/2022 21:25

O SBT liderou a audiência em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Distrito Federal e Manaus com a transmissão da decisão da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico. Segundo dados obtidos pelo LANCE!, a emissora de Silvio Santos ficou a frente da TV Globo durante toda a partida que terminou com o tricampeonato continental do clube carioca.



A final entre os rubro-negros em Guayaquil venceu o programa "Caldeirão", comandado por Marcos Mion, e a novela "Mar do Sertão". Entre 17h01 e 18h58, enquanto a bola rolava no Estádio Monumental, o SBT marcou média de 16,2 pontos e assegurou a sintonia de 30,7% dos aparelhos de TVs que estavam ligados na Grande São Paulo. Com uma audiência máxima de 17,7 pontos às 17h53, ainda no primeiro tempo do jogo.



No entanto, a ausência de clubes paulistas fez com que a última final do torneio televisionada pelo SBT fosse a menos assistida na principal metrópole do país, em comparação com os recentes três anos em que o canal teve os direitos de transmissão.



ÚLTIMA LIBERTADORES NA EMISSORA



Em 2023, a Libertadores voltará a ser transmitida pela Rede Globo. A emissora carioca venceu o canal de Silvio Santos na disputa promovida pela Conmebol e assegurou a exclusividade da competição até 2026. O SBT transmitirá partidas da Sul-Americana.