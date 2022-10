Dorival Júnior é campeão da Libertadores com o Flamengo - AFP

Publicado 29/10/2022 20:24

Rio - Everton Ribeiro destacou a importância de Dorival Júnior no título da Libertadores, conquistado neste sábado, em Guayaquil, com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Após a vitória, o camisa 7, que deu a assistência para Gabigol marcar o gol do título, exaltou o trabalho feito no Rubro-Negro ao longo da temporada, em especial o do treinador.

"É onde o Flamengo merece estar. Foi construído para isso. Trouxe grandes jogadores, tem uma estrutura de primeiro mundo. Só está colhendo os frutos de um grande trabalho. Dorival chegou para nos mostrar o caminho da vitória novamente e todo mundo comprou o trabalho dele. Momento único nas nossas vidas. Somos campeões invictos. Mais uma marca que esse grupo deixa na história do Flamengo", disse Everton.

O meia também falou sobre as dificuldades encontradas na decisão contra o Athletico-PR.

"(Athletico-PR) É uma equipe que tem feito uma grande história, com títulos importantes, chegando em finais. Abrilhanta ainda mais nosso título. Batemos um grande adversário", completou.

Com a conquista, o Flamengo chegou ao seu terceiro título da Libertadores. Antes, o Rubro-Negro havia levantado a taça em 1981 e 2019.