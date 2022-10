Gabigol com a taça da Libertadores - AFP

Gabigol com a taça da LibertadoresAFP

Publicado 29/10/2022 19:28 | Atualizado 29/10/2022 19:59

Rio - Novamente decisivo, Gabigol escreveu ainda mais o seu nome na história do Flamengo ao fazer o gol do título do tricampeonato da Libertadores do clube carioca. Em entrevista ao SBT, após a partida, o atacante exaltou o feito de mais uma grande conquista com a camisa do Rubro-Negro.

"Estamos muito felizes, hoje não vamos comemorar com a torcida nem amanhã, mas segunda vamos invadir o Rio de Janeiro inteiro, vamos fazer uma linda festa. Agradeço à torcida pelo carinho. Me sinto em casa, flamenguista e carioca desde pequenininho", disse.

Gabigol foi eleito o melhor jogador da partida ao fim do jogo. Com o gol marcado contra o Athletico-PR, o atacante igualou uma marca de Zico em decisões de Libertadores. Ambos balançaram as redes com a camisa do Flamengo em quatro oportunidades.

"Parece o primeiro título. Gol em final, é sempre especial. Agradecer à minha família pelo apoio, a todo staff do Flamengo e aos jogadores. Foi feita uma grande preparação pra esse jogo e merecíamos sair campeões. Muito feliz, é comemorar bastante porque merecemos", afirmou.