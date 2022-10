Arrascaeta comemora com Marinho - AFP

Publicado 29/10/2022 19:55

Rio - O Flamengo conquistou neste sábado o terceiro título da história da Libertadores. Arrascaeta, um dos símbolos da geração, falou sobre a importância do grupo atual iniciado em 2019, que já conquistou muitos títulos importantes pelo Rubro-Negro. O uruguaio fugiu da comparação com a geração de Zico, mas exaltou o legado do grupo atual.

"Eu não vi a geração dos anos 1980, mas eles são os nossos ídolos. Acredito que cada equipe tem uma história, mas a gente está construindo um legado. Tem nascido muitos torcedores do Flamengo", disse o craque.

Arrascaeta também falou da importância de conquistar mais um título da Libertadores. Ele fez parte e foi titular da equipe campeã em 2019 vencendo o River Plate.

"É uma conquista especial para todos nós que nascemos na América do Sul. Ser bicampeão da Libertadores. Agora é reencontrar o nosso torcedor e fazer uma grande festa", afirmou.