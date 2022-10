Dorival Júnior mudou o 'patamar' do Flamengo na temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2022 19:43

Após a conquista do tri da Libertadores, o Flamengo exaltou o técnico Dorival Júnior. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube fez uma montagem do treinador como um cruiper e brincou ao escrever que o naipe das cartas do Fla é o de copas - uma referência tanto ao título da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Confira abaixo:

"Ele tem um plano: fazer história. Dorival Júnior deu as cartas e nosso naipe é de COPAS", escreveu perfil oficial do Flamengo.

Ele tem um plano: fazer história.



Vale lembrar que Dorival foi oficializado pelo Flamengo no dia 10 de junho - o então técnico Paulo Sousa havia sido demitido no dia anterior. Na época, o time ocupava a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro e estava desacreditado de todas as competições da temporada.

Mesmo com o cenário adverso, o trabalho de Dorival provocou uma verdadeira metamorfose que mudou o Flamengo da água para o vinho. O Rubro-Negro se reafirmou como uma das principais potências do continente e conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e está no G4 do Brasileirão. Não por acaso, a intenção é renovar o contrato do treinador, que se encerra em dezembro.

"A gente ainda não conversou desse assunto (renovação) com ele. Estamos deixando para que estejamos bem focados nessas finais. Qualquer contratação depende de duas partes, mas, da parte do Flamengo, estamos muito felizes com o trabalho dele. A final) é um jogo super importante, sem dúvida, mas, independentemente do resultado, nosso desejo é de renovação com o Dorival. Ele é muito merecedor, a ideia é essa", disse o presidente Rodolfo Landim, antes da final.