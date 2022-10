Pedro balançou as redes em quatro vezes em goleada sobre o Tolima - Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro balançou as redes em quatro vezes em goleada sobre o TolimaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2022 19:00

Rio - O Flamengo fez história neste sábado ao conquistar seu tricampeonato da Libertadores. Com o triunfo no Equador, o Rubro-Negro se tornou o sétimo campeão a levantar a taça de forma invicta e com a melhor campanha entre eles.



No início da competição, o Flamengo sobrou em seu grupo e não teve dificuldades para avançar ao mata-mata. O Rubro-Negro terminou a primeira fase com 16 pontos, cinco a mais do que o Talleres-ARG, segundo colocado. O único jogo que o time carioca não venceu foi contra os argentinos, fora de casa, quando empatou em 2 a 2. Sporting Cristal-PER e Universidad Católica-CHI completaram o grupo.