Joel Santana no estádio Monumental, em Guayaquil: aposta no Flamengo campeão nesta final de LibertadoresReprodução/ Twitter do Flamengo

Publicado 29/10/2022 16:27 | Atualizado 29/10/2022 16:28

Ex-técnico do Flamengo, Joel Santana também está presente em Guayaquil, no Equador, para acompanhar a final da Libertadores neste sábado (29), às 17h. E Papai Joel está confiante no Rubro-Negro para conquistar o título sobre o Athletico-PR.

"A expectativa é a melhor possível. Flamengo se preparou bem, tem um time melhor. No momento está muito bem em todas as campanhas que vem fazendo, e a torcida veio. É decisão, tem que ter um pouquinho de cautela e deixa a vida levar e 'vambora'", disse o ex-treinador, em conversa com a equipe de mídias sociais do Flamengo.



PAPAI JOEL tá com a gente em Guayaquil! #MENGO pic.twitter.com/FEyqiwbGlF — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2022

Invicto na Libertadores de 2022, o Rubro-Negro tem 11 vitórias e um empate até o momento. Campeão em 1981 e 2019, o clube busca o tricampeonato da Libertadores.