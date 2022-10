Filipe Luís na chegada do Flamengo ao estádio Monumental, em Guayaquil, Equador - Marcelo Côrtes / Flamengo

Publicado 29/10/2022 16:00

Em sua terceira final de Libertadores, com uma conquista em 2019 e um vice em 2021, Filipe Luís admitiu a ansiedade para o jogo das 17h contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. O lateral de 37 anos vai em busca do 11º título pelo Flamengo.

"Cada final é diferente, e cada vez que a idade passa, você vai ficando mais nervoso, porque não sabe quando terá nova oportunidade como essa. É desfrutar essa final, uma oportunidade única e vamos fazer grande jogo para poder ganhar", avisou o lateral, na chegada da delegação rubro-negra ao estádio Monumental.



"Estamos preparados, fizemos uma grande semana. Vai ser muito difícil, chegou o grande momento", completou.