Monumental Isidro Romero Carbo, palco da final da Libertadores, no EquadorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/10/2022 12:29

Neste sábado, Flamengo e Athletico se enfrentam no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN, da Conmebol TV e também no Facebook Watch.

Para a partida, o técnico Dorival deve mandar a campo o "time de Copas". Os únicos desfalques são Bruno Henrique, Rodrigo Caio (ambos fora da temporada) e Varela por causa de lesão.

Dessa forma, o provável Flamengo tem: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabi e Pedro.

No lado do Furacão, o técnico Felipão faz mistério quanto a escalação. O certo é que Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino são baixas, uma vez que seguem entregues ao Departamento Médico.

Assim, o provável Athletico tem: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Terans, Vitinho e Pablo.

VEJA A FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR



Data e hora: 29/10/2022, às 17h (de Brasília)



Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)



Árbitro: Patricio Lostau (ARG)



Árbitro Assistente 1: Diego Bonfá (ARG)



Árbitro Assistente 2: Ezequiel Brailovsky (ARG)



VAR: Mauro Vigliano (ARG)