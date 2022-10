Athletico-PR é a maior vítima de Pedro - Gilvan de Souza/Flamengo

Athletico-PR é a maior vítima de PedroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/10/2022 08:30

Rio - O Flamengo busca o tricampeonato da Libertadores neste sábado (29), às 17h, contra o Athletico-PR, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Para conquistar o título, o Rubro-Negro terá um trunfo especial: Pedro. Artilheiro da competição, o camisa 21 terá pela frente a maior vítima da sua carreira.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro se firmou entre os titulares apenas nesta temporada após a chegada do técnico Dorival Júnior. O jogador soma 70 gols com a camisa rubro-negra, sendo 29 na atual temporada. Na Libertadores, é o artilheiro isolado com 12.



Na carreira, Pedro tem 101 gols, somando os 31 marcados pelo Fluminense, onde foi revelado. E a maior vítima do centroavante é o justamente o adversário da final da Libertadores: o Athleltico-PR. Em 14 jogos contra os paranaenses, Pedro marcou seis gols (todos pelo Flamengo).

Além disso, Pedro também foi o algoz do Athletico-PR na Copa do Brasil. Após o empate sem gols no jogo da ida, no Maracanã, o centroavante marcou, de bicicleta, o gol que eliminou o Furacão nas quartas de final da competição, confirmando ainda mais a fama de carrasco.

Maiores vítimas da carreira de Pedro:

1º lugar: Athletico-PR e Bahia - 6 gols

2º lugar: Sport e Goiás - 5 gols

3º lugar: Velez Sarsfield-ARG, Tolima-COL, Bragantino, Volta Redonda e Paraná - 4 gols