Flamengo treina em Guayaquil para a final da LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/10/2022 19:36

O Flamengo treinou pela última vez em solo equatoriano antes da final da Libertadores nesta sexta-feira. Em meio aos últimos ajustes, o técnico Dorival Júnior já preparou a equipe visando o confronto e deve mandar o "time das Copas" a campo na decisão.



A equipe rubro-negra não teve maiores restrições no campo do Estádio George Capwell, que pertence ao Emelec. Até Rodrigo Caio, que está lesionado desde julho, treinou normalmente com os companheiros. O zagueiro não participará da final e só volta aos gramados em 2023.

Vidal e Arrascaeta, que detinham os olhares mais atentos dos torcedores do Flamengo, também não preocupam. O volante teve um inchaço no tornozelo após a decisão da Copa do Brasil e passou por um procedimento de drenagem no local. Ele participou da atividade de maneira integral e tem tudo para estar à disposição, mesmo que no sacrifício.

Com isso, Dorival Júnior deve mandar a seguinte a campo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam às 17h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Monumental de Guayaquil. Por se tratar de final única, quem vencer fica com a taça, enquanto uma igualdade leva a partida para prorrogação e pênaltis.