Thiago Vasconcellos durante uma das missas na paróquiaPedro Ivo

Publicado 28/10/2022 17:07

Rio - O Flamengo busca o tricampeonato da Libertadores neste sábado (29), às 17h, contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. A decisão da competição acontece no dia seguinte da data comemorativa de São Judas Tadeu, o santo padroeiro do clube. Para algumas pessoas pode ser apenas uma coincidência, mas para os fiéis que são rubro-negros, não.

Jonas Tadeu Oliveira, de 62 anos, foi agradecer pelo emprego que conseguiu em 1984 e por estar se aposentando neste ano Pedro Ivo / Agência O Dia

"No início da minha juventude, quando entendi sobre o catolicismo, também surgiu a paixão pelo Flamengo. Soube que o São Judas Tadeu era o padroeiro do clube e, por isso, escolhi ele como meu patrono", disse Thiago Vasconcellos, de 34 anos, ao O DIA.

Em 2007, o calendário oficial do Rio de Janeiro celebra o "dia do flamenguista" em 28 de outubro. O motivo é óbvio: é a data que é comemorado o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e padroeiro do Flamengo. Após dois anos, o santuário do Cosme Velho, na zona sul da cidade, voltou a celebrar a data nesta sexta-feira (28), e Thiago aproveitou para fazer uma visita e também uma promessa.

"Há dez anos frequento o santuário todo dia 28 de outubro. Retornar hoje, no dia do flamenguista e de São Judas Tadeu, teve um sentimento especial. Foi muito gratificante", contou o rubro-negro, que prometeu não ingerir álcool até o fim do ano em caso de título da Libertadores.

Já a relação de Jonas Tadeu Oliveira, de 62 anos, é mais antiga. O sobrenome, inclusive, é uma homenagem ao santo das causas impossíveis e padroeiro do Flamengo. Durante a vida toda, ele frequenta o santuário para agradecer e celebrar a vida, sempre acompanhado com a sua bandeira rubro-negra. Neste ano, a visita foi especial e marcou o fim de um ciclo que começou há 37 anos, no mesmo local.

"Minha relação com São Judas Tadeu vem de pequeno. Meu nome é Jonas Tadeu. Já minha relação com o Flamengo foi escolha, por simpatia e atração. Esse ano agradeci muito mais do que pedi. Dei entrada na aposentadoria, é meu último ano como servidor ativo. Quando voltar no ano que vem, vou ser aposentado. E devo muito a São Judas Tadeu. Sou muito grato", afirmou Jonas, que é técnico de enfermagem, e desejou ser um aposentado de mente, corpo e espírito.

Flamengo e Athletico-PR decidem o título da Libertadores neste sábado (29), às 17h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O Rubro-Negro busca o seu terceiro título, enquanto o Furacão, vice em 2005, tenta o primeiro.