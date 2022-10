Torcedores do Flamengo no Galeão - Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 13:56

Rio - Torcedores do Flamengo estão no aeroporto do Galeão desde o início da noite de quinta-feira (27) sem conseguir embarcar para assistirem a final da Libertadores. A agência de viagens Outsider Tour alegou inicialmente problemas no voo com destino para o Guayaquil, no Equador, por risco de erupção em vulcão. No entanto, horas depois informou que o problema foi de uma companhia aérea, que não teria cumprido o contrato.