Neto criticou o meia Éverton Ribeiro, do FlamengoReprodução

Publicado 28/10/2022 17:45

Rio - O apresentador Neto disse uma frase polêmica sobre um jogador do Flamengo durante "Os Donos da Bola" desta quinta-feira. Ao comparar atletas históricos do Rubro-Negro e do Botafogo, o ex-jogador disse que Éverton Ribeiro não será tão conhecido depois de se aposentar do futebol.



"O Éverton Ribeiro, quando parar de jogar bola, vai passar no shopping e ninguém vai saber quem ele é", disparou o ídolo da Fiel.

O início da discussão se deu após Neto falar que os três rivais do Flamengo no Rio de Janeiro são maiores que o Rubro-Negro e que apenas quatro jogadores do Botafogo já superam a história do time da Gávea.



"Só com quatro jogadores camisa 7 o Botafogo já é maior do que o Flamengo: Garrincha, Jairzinho, Túlio e Maurício", disse.



Bruno Laurence, repórter flamenguista que estava participando do programa como convidado, discordou da visão do apresentador do programa.



"O Éverton Ribeiro é muito maior que o Túlio", afirmou Bruno.



Os participantes do programa se dividiram na discussão: Neto e Souza disseram que Túlio é maior do que Éverton Ribeiro, enquanto Velloso e Bruno falaram o contrário. Após a discussão, o apresentador corintiano falou a frase polêmica sobre o capitão rubro-negro.