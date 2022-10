Rodinei - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/10/2022 13:00

Rio - No primeiro jogo em que acompanhou no Maracanã como jogador do Flamengo, Arturo Vidal ficou encantado com o futebol de Rodinei. Na goleada sobre o Tolima, o chileno chamou o lateral-direito de "avión". E com o convívio, o volante parece ter reforçado a boa impressão que teve no começo. Em entrevista ao site da Conmebol, Vidal afirmou que acredita que o jogador pode disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

"Tenho muita segurança de que se a gente ganhar os dois títulos (Copa do Brasil e Libertadores), (Rodinei) tem muita chance de ir à Copa com o Brasil. Neste momento não há nenhum lateral no Brasil, aqui ou fora, brasileiro que seja melhor que ele", afirmou.

Apesar da alegria de Vidal em atuar com Rodinei a parceria entre os dois deverá ser interrompida no fim da temporada. Com contrato com o Flamengo até dezembro, o lateral-direito não deve seguir no clube no ano que vem.