Último clube de Ramires foi o Palmeiras, em 2020Divulgação

Publicado 28/10/2022 18:07

O ex-volante Ramires revelou, em entrevista à "TV Rio Sul", que carrega uma frustração por nunca ter jogado pelo Flamengo. O ex-jogador, que disputou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira, contou que ele e a família são flamenguistas.

"Eu e minha família somos flamenguistas. Sempre tive o sonho de vestir a camisa do Flamengo e achava que iria acontecer. Eu imaginava minha família indo me assistir no Maracanã, mas infelizmente não aconteceu", disse.

O sonho não poderá ser realizado, já que Ramires se aposentou oficialmente no meio deste ano, mas o ex-atleta projeta que familiares podem alcançar esse objetivo um dia.



"Talvez não fosse para mim, mas pode ser através dos meus filhos ou sobrinhos. Eu fico muito feliz de ver amigos meus que fiz no futebol jogarem pelo Flamengo", contou.



Ramires iniciou a carreira no Joinville, passou pelo Cruzeiro e pelo Benfica antes de chegar ao Chelsea, onde ganhou uma Champions League. Depois da passagem pela Inglaterra, ainda jogou pelo Jiangsu Suning, da China, e pelo Palmeiras.