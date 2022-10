Musa do Flamengo, Nanda Marques - Divulgação

Publicado 28/10/2022 10:47

Rio - Musa do Flamengo, Nanda Marques, já está animada para o jogo do seu time de coração contra o Athletico, no próximo sábado (29/10) na final da Libertadores, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, às 17h (horário de Brasília). Ela vai manter o ritual que faz em todas as decisões do Rubro-Negro. A atriz de pegadinhas só usa lingerie vermelha ou preta.

Ela até mostrou as opções de peças para a grande decisão. Nanda revela que gostaria muito de conhecer os ídolos do Flamengo, Arrascaeta, Pedro e, principalmente, Gabigol. “Admito todos os jogadores, porém gostaria muito de conhecer em especial Gabigol", disse a modelo. Ela até mostrou as opções de peças para a grande decisão. Nanda revela que gostaria muito de conhecer os ídolos do Flamengo, Arrascaeta, Pedro e, principalmente, Gabigol. “Admito todos os jogadores, porém gostaria muito de conhecer em especial Gabigol", disse a modelo.

Nanda Marques também deu seu palpite sobre o resultado da partida. Ela acredita em uma vitória mais tranquila do Flamengo. "Será 3 a 1. Estou ansiosa", disse.