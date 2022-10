Gabigol é peça importante para ajudar o Flamengo a chegar à semifinal da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/10/2022 06:00

Já ídolo do Flamengo, Gabigol pode conseguir mais um feito importante com a camisa do rubro-negra neste sábado. Isso porque ele pode ultrapassar Zico e se tornar o maior artilheiro do Fla em finais de Libertadores. O Galinho soma quatro gols, enquanto Gabi tem três.

Em 1981, Zico marcou todos os gols do Flamengo na decisão da Libertadores. No jogo de ida, ele garantiu a vitória sobre o Cobreloa por 2 a 1. No confronto da volta, contudo, passou em branco, e o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. Assim, foi necessária a realização de uma partida de desempate - nela, o Galinho fez dois na vitória por 2 a 0, que deu o título até então inédito ao Fla.

Gabi, por sua vez, balançou as redes nas últimas duas finais que o Rubro-Negro disputou. Em 2019, marcou os dois gols que garantiram a heroica vitória de virada sobre o River Plate por 2 a 1. Posteriormente, na decisão de 2021, o atacante fez o único do Flamengo no vice para o Palmeiras.

MAIS UMA MARCA À VISTA

Vale destacar que ultrapassar Zico no sábado ainda implicaria em atingir outro feito. Caso marque dois gols, Gabi se tornaria o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores.

Atualmente, Gabriel tem 28 gols na competição (27 pelo Fla e um pelo Santos). Hoje, o maior artilheiro brasileiro é o ex-jogagdor Luizão, com 29.

O gol mais recente de Gabi na competição, vale lembrar, aconteceu no jogo de ida das quartas de final, contra o Corinthians. Na ocasião, ele marcou o último da vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena. Abaixo, relembre o lance: