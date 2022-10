Dorival tem aproveitado a nova chance pelo Flamengo e pode terminar ano com dois títulos - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/10/2022 18:16

Em sua terceira passagem pelo Flamengo, Dorival Júnior está perto de entrar de vez para a história do clube. Para isso, precisa conquistar a Libertadores e coroar uma virada e tanto na carreira, para quem amargou duas decepções de ver o trabalho interrompido com mudanças na gestão do Rubro-Negro, em 2013 e 2019.

De nome pouco lembrado a opção para técnico da Seleção pelo trabalho até agora, Dorival vive um 2022 mágico, após trabalhos de pouco destaque. Antes de chegar ao Flamengo, no lugar de Paulo Sousa, levou o Ceará às oitavas de final da Copa Sul-Americana, com seis vitórias em seis jogos. E, no Rubro-Negro, chegou, arrumou a casa e conseguiu o desempenho nas seis partidas de mata-mata da Libertadores.



Ou seja, o treinador tem 100% de aproveitamento em 12 jogos internacionais na temporada, com 34 gols marcados por suas equipes e apenas três sofridos. Melhor até o que o Flamengo, que teve um empate na campanha atual.



Se mantiver o retrospecto neste sábado (29), a partir das 17h contra o Athletico-PR, em Guayaquil, conquistará a glória eterna da Libertadores pela primeira vez. E justamente no Flamengo, onde saiu duas vezes querendo fazer mais. Em 2022, aproveitou a nova chance.



As outras passagens de Dorival no Flamengo



Após terminar 2012, Dorival foi mantido em 2013 em meio ao início da reestruturação do Rubro-Negro, com a chegada de Eduardo Bandeira de Mello na presidência. Entretanto, o treinador não aceitou reduzir o salário em 50% e acabou demitido em março.



Já em 2018, ele assumiu o time na reta final de temporada e conseguiu bom desempenho, com sete vitórias em 12 jogos, levando o time ao vice do Brasileirão. Mesmo assim, foi preterido pela nova diretoria com a eleição de Rodolfo Landim, sendo substituído por Abel Braga.

Agora, Dorival não está garantido em 2023, mas já ganhou uma Copa do Brasil e pode levar a Libertadores.