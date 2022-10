Erick Pulgar - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 28/10/2022 19:16

Rio - Uma das opções para Dorival Júnior para a decisão da Copa Libertadores da América é o volante chileno Erick Pulgar. O jogador se destacou no duelo com o Santos, na última terça-feira (25), mas revelou, em entrevista para as redes sociais do Flamengo, que não conseguiu dar o seu melhor no confronto por conta da falta de ritmo de jogo.

"Muito feliz (pela atuação), mas também feliz pela equipe. Fizemos um grande esforço para ganhar a partida, que era muito importante. Tenho que seguir trabalhando fisicamente, estava muito tempo sem jogar e pesou um pouquinho", disse.

Sobre a final deste sábado (29), Erick Pulgar foi sincero e destacou a importância da vitória no último jogo no Campeonato Brasileiro para a equipe que disputará a decisão.

"É uma partida importante (a final contra o Athletico-PR). A vitória (contra o Santos, pelo Brasileirão) nos deu ânimo para chegar com mais energia e agora vamos ver”, disse o volante chileno.

Com Erick Pulgar elacionado, o Flamengo disputará o título da Libertadores contra o Athletico-PR neste sábado (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador. O clube da Gávea briga pelo seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.