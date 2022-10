Flamengo x Santos - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 25-10-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/10/2022 10:04 | Atualizado 28/10/2022 11:07

Depois de conquistar a Copa do Brasil de forma emocionante no Maracanã, chega a hora do Flamengo ir em busca de mais um título importante em sua história. Desta vez, o Rubro-Negro foi até Guayaquil, no Equador, para disputar a final da Copa Libertadores contra o Athletico-PR na busca pelo tricampeonato.

Comentarista esportivo dos canais Disney e ídolo rubro-negro, o ex-jogador Zinho está em Guayaquil para participar da transmissão pelos canais ESPN e Star Plus. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o comentarista elegeu o clube carioca como grande favorito para a finalíssima, mas apontou uma questão que pode ser determinante: a parte física.

"O Flamengo chega como um favorito nessa final pela qualidade técnica do time e motivado também pela conquista da Copa do Brasil. Um título importante, tetracampeonato. Isso traz uma confiança pro time do Dorival que vive um momento bom também no Brasileirão, mesclando a equipe, aproveitando todo o elenco, está em terceiro lugar no campeonato. Deu ritmo de jogo pros seus jogadores e agora tem mais opções pra mexer na grande decisão. Fora que tem um time titular já montado, estruturado, com a qualidade ofensiva de grandes jogadores decisivos. Pontos fracos que poderiam aparecer nessa grande decisão são os jogadores que fisicamente apresentam uma condição ruim. O problema no pubis do Arrascaeta é sempre aquela dúvida de suportar os 90 minutos do jogo com o mesmo ritmo, com a intensidade que a final pede. Tem o Vidal também como dúvida e o Thiago Maia. São dois jogadores que ocupam o setor de volante. Na decisão contra o Corinthians o Flamengo sofreu nessa posição do campo já que não tinha o João Gomes", afirmou.

O Flamengo chega à final da Libertadores contando com a grande fase do atacante Pedro, que mudou o time e vem decidindo com inúmeros gols ao longo da temporada. Inclusive, a entrada de Pedro transformou Gabigol em um novo jogador, já que agora o atacante mudou de função tática na equipe e joga mais recuado. Zinho, no entanto, afirmou que o ídolo rubro-negro está jogando melhor na nova função.

"O Pedro tem sido um jogador importantíssimo, artilheiro da Libertadores, até lutando pelo prêmio de melhor jogador da competição. Mas eu acredito que isso é muito pelo desempenho do Gabriel. Hoje não está sendo aquele jogador de fazer os gols, o artilheiro. Mas pra mim ele está até jogando melhor do que antes. Eu gosto desse novo Gabigol mais coletivo, mais obediente taticamente ou mais comprometido com a parte tática da equipe. Recompondo sem a bola, ajudando, se interessando, se entregando. Vejo um Gabigol muito mais maduro e é até melhor pra seguência da carreira dele. Acho que ele ajudou muito nessa ascensão do Pedro, e o Pedro também o ajudou muito pra que ele entendesse o novo posicionamento, agora com mais mobilidade, mais movimentação. Hora ele é o garçom, hora é o cara pelo lado direito, o jogador que infiltra, que entra na área pra fazer gol também. O Gabriel me agrada muito mais nesse estilo de jogo. Um cara que tem exercido até uma liderança dentro do campo, chamando sempre a responsabilidade. Isso é a personalidade dele. O Gabriel vive um grande momento", analisou.

O treinador Dorival Júnior é considerado um sucesso não apenas pelos resultados obtidos e a reviravolta técnica da equipe na temporada, mas até pelo mérito de ter recuperado o bom futebol de jogadores contestados, como no caso de Rodinei. Zinho rasgou elogios ao comandante rubro-negro e explica que não foram apenas as mudanças táticas que surtiram efeito, mas a conversa no vestiário fez muita diferença.

"A chegada do Dorival foi fundamental pra vários jogadores. Atletas que eram cobrados pela torcida, pela imprensa e que a confiança estava lá embaixo. Eu credito essa mudança muito à comissão técnica do Dorival, a parte tática da equipe e a composição da equipe. Ele mexe no sistema de jogo, coloca o meio-campo praticamente num losango e aí vem Thiago Maia, um jogador fundamental pra isso. Ele já conhecia, trabalharam juntos no Santos, posiciona ele como um primeiro volante, traz o Everton Ribeiro pelo lado direito, mas como meia, não aberto pela direita, e o João Gomes é o segundo homem de marcação, mas que sai pelo lado esquerdo. Isso tendo o Arrascaeta na ponta da frente desse losango, com liberdade pra chegar nos dois atacantes Gabigol e Pedro. Com isso, o Dorival libera o Rodinei como um ala quando o Flamengo tem a bola. O Rodinei é muito forte ofensivamente e tem essa função de ser o cara que dá amplitude pelo lado direito. Com isso sobe o futebol do Rodinei. Aliado a isso vem também a fala do treinador passando confiança pros jogadores, acreditando neles e por isso a subida de produção de Léo Pereira. Só estou citando esses jogadores, principalmente Léo Pereira e Rodinei, porque eram jogadores muito cobrados. O Thiago Maia porque não era um titular absoluto com outros treinadores e com Dorival se tornou uma peça fundamental, a ponto do Vidal, craque e experiente, ser hoje uma opção no banco de reservas. Muito mérito do Dorival montando um sistema tático e dando confiança pros jogadores", opinou.

Por disputar três competições ao mesmo tempo, o Flamengo acabou utilizando os reservas durante o Campeonato Brasileiro pelo planejamento da comissão técnica e isso acabou custando o título da competição. A medida, criticada por alguns, foi defendida por Zinho, que ressaltou a idade avançada de inúmeros jogadores do elenco rubro-negro.

"O Flamengo tem uma equipe já com idade avançada, então acho normal fazer essa mescla em muitos jogos. Final de temporada priorizou o time considerado titular nas copas, consegue o título da Copa do Brasil e está na final da Libertadores. Não vejo como pressão porque usou essa estratégia e o Flamengo tem que vencer a Libertadores. Está na final, é favorito pelo time que tem, por estar disputando a terceira final em quatro anos e a maioria do elenco estar em todas essas decisões. É jogo único, é jogo difícil. Fisicamente é o foco que o Athletico Paranaense pode equilibrar o jogo, colocando intensidade. Acredito que o Flamengo não tem essa pressão. Foi uma estratégia, já tinha uma diferença grande de pontos pro Palmeiras e a possibilidade de título era maior nas copas. Acho que o Dorival fez certo. Poderia sim ter colocado mais titulares no Brasileirão quando tinha uma possibilidade de encostar líder, mas acho que é uma estratégia positiva e vitoriosa porque já conseguiu um título", encerrou.