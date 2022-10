Campeão da Copa do Brasil, Flamengo pode aumentar neste sábado o número de títulos no século - Reginaldo Pimenta

Publicado 29/10/2022 07:30

Rio - O Flamengo decide o título da Libertadores contra o Athletico-PR, neste sábado (29), às 17h, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. O Rubro-Negro busca o tricampeonato da competição e terá a oportunidade de ampliar a sua vantagem diante dos rivais brasileiros no século 21.

Entre 2001 e 2022, o Flamengo conquistou 11 títulos nacionais e internacionais, e é o maior campeão do país neste século. A conquista da Copa do Brasil deste ano fez o Rubro-Negro ampliar a vantagem sobre o Corinthians, o segundo maior vencedor, com nove conquistas.

Porém, o Flamengo não deve ter vida fácil na decisão da Libertadores. O Athletico-PR é o oitavo brasileiro com mais títulos nacionais e internacionais no século. Desde 2018, o Furacão conquistou uma Copa do Brasil e duas Sul-Americana. Agora, o time paranaense busca a inédita Libertadores.

Em caso de título, o Flamengo será tricampeão da Libertadores e igualará Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, além de Olímpia-PAR e Nacional-URU. Essa é a terceira final nos últimos quatro anos. O Rubro-Negro foi campeão em 2019 e vice em 2021.

Clubes brasileiros com mais títulos nacionais e internacionais no século 21:

1º lugar: Flamengo - 11 títulos

2º lugar: Corinthians - 9 títulos

3º lugar: Palmeiras - 8 títulos

4º lugar: Internacional - 7 títulos

5º lugar: Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo - 6 títulos