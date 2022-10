Dorival Júnior comentou sobre a situação de seu contrato com o Flamengo - Paula Reis/C.R. Flamengo

Dorival Júnior comentou sobre a situação de seu contrato com o FlamengoPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 29/10/2022 10:14

Rio - O técnico Dorival Júnior pode, neste sábado (29), conquistar a Copa Libertadores da América e chegar ao seu segundo título na temporada. O treinador, que só tem contrato com o Flamengo até o final deste ano, comentou sobre a situação de seu vínculo, destacando a vontade de permanecer no Rubro-Negro, mas que não pretende conversar sobre o assunto antes da decisão da competição continental.

"Para mim, seria muito importante ficar, mas isso tudo vai acontecer após essa partida. Nunca precipitei nada na minha carreira, tudo aconteceu de maneira natural. Caso tenha merecimento e a diretoria entenda que sim, ficaremos", disse Dorival, em entrevista coletiva, antes de completar:

"Estou desfrutando de uma situação ímpar na minha vida e que eu esperava que chegaria um dia na minha carreira. Terceira passagem de um profissional pelo Flamengo e com essa perspectiva que se abra eu não posso pensar em outra coisa que não fazer o meu melhor. E amanhã (sábado), após a partida, que possamos ajudar essa equipe a ser campeã", finalizou Dorival Júnior.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão na final da Copa Libertadores da América neste sábado (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O clube da Gávea busca seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão vai atrás do triunfo inédito.