Lucas Paquetá deixou o Flamengo em 2018 - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/10/2022 15:10

Rio - Revelado pelo Flamengo, o meia Lucas Paquetá, do West Ham, se mostrou ansioso para a decisão da Libertadores entre o clube carioca e o Athletico-PR, neste sábado, em Guayaquil. Pelas redes sociais, o garoto do Ninho mandou energia positiva aos jogadores do Rubro-Negro.

Hoje não é um dia normal …

Parece que nada mudou, um pouco antes do jogo e ansioso demais, só q dessa vez como torcedor, não piso em campo, mas mando energias positivas aos amigos e clube !

EU NASCI FLAMENGO E SEMPRE VOU TE AMAR — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) October 29, 2022 "Hoje não é um dia normal. Parece que nada mudou, um pouco antes do jogo e ansioso demais, só que dessa vez como torcedor, não piso em campo, mas mando energias positivas aos amigos e clube", escreveu o meia da seleção brasileira.

A bola rola na grande final da Libertadores às 17h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será na prorrogação.