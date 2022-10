Gabigol é uma das esperanças de gol do Flamengo na final da Libertadores - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 29/10/2022 15:46 | Atualizado 29/10/2022 15:48

Flamengo e Athletico-PR divulgaram as escalações para a final da Libertadores neste sábado, às 17h em Guayaquil, no Equador. Sem problema de lesão na equipe titular, o técnico Dorival Júnior mandará a campo força máxima.



O Flamengo vai a campo com: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! VAMOS, FLAMENGO! VVVAAAAMMMOOOOOSSS, NAÇÃO! CHEGOU A HORA!#MENGO pic.twitter.com/OVrXK7HiL3 — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2022

E o Athletico-PR de Felipão jogará com: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque.