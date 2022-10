Flamengo conquistou o tri da Libertadores - Luis Acosta / AFP

Publicado 29/10/2022 18:58

Equador - Predestinado e muito ídolo: esse é Gabigol. Herói do título da Libertadores de 2019 ao marcar dois gols contra o River Plate, em Lima, o artilheiro do Flamengo voltou a dar as caras em Guayaquil. Foi dele o gol único da vitória do clube carioca contra o Athletico-PR por 1 a 0, que valeu o tricampeonato da Libertadores, conquistado neste sábado.

Decisivo contra o Athletico-PR, o atacante, de 26 anos, igualou uma marca de Zico. Gabigol balançou as redes em quatro oportunidades em finais de Libertadores pelo Flamengo. Em 2019, o centroavante fez dois contra o River Plate, no ano passado marcou uma vez na derrota para o Palmeiras e neste ano fez o gol do título contra o Athletico-PR. Já Zico marcou seus quatro gols em dois jogos da final contra o Cobreloa em 1981.

O primeiro tempo em Guayaquil começou com o Athletico-PR melhor na partida. Tentando pressionar o Flamengo, o clube paranaense chegou com perigo em duas oportunidades. Aos 11 minutos, Vitinho obrigou o goleiro Santos a fazer uma grande defesa e no lance seguinte, Alex Santana finalizou para fora.

Aos 19 minutos, o Flamengo teve que fazer uma mudança. Filipe Luís sentiu uma lesão e foi substituído por Ayrton Lucas. E o ex-jogador do Fluminense foi decisivo em um lance importante da final. Pedro Henrique deu carrinho no lateral do Flamengo e recebeu o segundo amarelo deixando o clube carioca em vantagem numérica.

E antes mesmo do primeiro tempo acabar o Flamengo aproveitou a vantagem e saiu na frente. Aos 48 minutos, Rodinei tabelou com Everton Ribeiro e tocou para Gabigol, que estava sozinho, rolar para o fundo das redes, abrindo o placar em Guayaquil.

No segundo tempo, o Flamengo criou boas oportunidades para ampliar o placar com Gabigol e Pedro. Porém, as finalizações pararam em Bento e por cima do gol do Athletico-PR. Felipão tentou tornar a equipe do Furacão mais perigosa com algumas substituições, mas a desvantagem numérica atrapalhou.

No fim, o Flamengo conseguiu administrar a vantagem sem maiores sustos e garantiu a festa da Nação em Guayaquil, no Rio e em todos os cantos do mundo. O tricampeonato estava garantido.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ATHLETICO-PR



Estádio: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Arbitragem: Patricio Loustau (Argentina)

Cartões Amarelos: Alex Santana, Pedro Henrique (CAP), Arrascaeta, Rômulo, Vidal (FLA)

Cartões Vermelhos: Pedro Henrique (CAP)

Gols: Gabigol (FLA)



FLAMENGO - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Vidal), João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabriel (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.



ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Hugo Moura (Terans), Fernandinho e Alex Santana (Matheus Felipe); Vitor Bueno (Canobbio), Vitinho (Rômulo) e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.