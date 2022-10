Vidal - AFP

Publicado 29/10/2022 20:48

Rio - Reforço do Flamengo para o segundo semestre, Arturo Vidal tinha o sonho de conquistar o título da Libertadores. Após realizá-lo na vitória sobre o Athletico-PR, neste sábado, em Guayaquil, o chileno afirmou que o clube carioca tem condições de sonhar com mais na atual temporada.

"Coroa tudo que eu pensava, sonhava, foi incrível. Espero ganhar muito títulos com a camisa do Flamengo. (Mundial) Esse é nosso objetivo. Claro, sim, se pode. Ainda mais com essa equipe e os jogadores que tem", afirmou em entrevista à ESPN.

Predestinado e muito ídolo: esse é Gabigol. Herói do título da Libertadores de 2019 ao marcar dois gols contra o River Plate, em Lima, o artilheiro do Flamengo voltou a dar as caras em Guayaquil. Foi dele o gol único da vitória do clube carioca contra o Athletico-PR por 1 a 0, que valeu o tricampeonato da Libertadores, conquistado neste sábado.

Decisivo contra o Athletico-PR, o atacante, de 26 anos, igualou uma marca de Zico. Gabigol balançou as redes em quatro oportunidades em finais de Libertadores pelo Flamengo. Em 2019, o centroavante fez dois contra o River Plate, no ano passado marcou uma vez na derrota para o Palmeiras e neste ano fez o gol do título contra o Athletico-PR. Já Zico marcou seus quatro gols em dois jogos da final contra o Cobreloa em 1981.