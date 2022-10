Filipe Luís deixa o campo mancando na final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR - Reprodução de TV/ESPN

Publicado 29/10/2022 17:49

Na chegada ao estádio em Guayaquil, Filipe Luís falou que gostaria de desfrutar a final da Libertadores. Mas, assim como aconteceu em 2021, teve pouco tempo em campo. Pela segunda vez seguida na decisão continental, o lateral sofreu um problema físico e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo com o Athletico-PR.

Filipe Luís se machucou aos 15 minutos de jogo, ao levar a pior em uma dividida com um jogador do Furacão. Ele sentiu o pé esquerdo e até tentou voltar, mas não conseguiu e pediu a substituição.



Em 2021, o lateral passou pelo mesmo drama, na derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na prorrogação. Naquele jogo, sentiu lesão na panturrilha esquerda e foi substituído aos 32 minutos.



A má sorte em finais de Libertadores só não é maior porque o Flamengo foi campeão em 2019 com Filipe Luís em campo. Entretanto, o gol do River Plate saiu numa falha dele, aos 14 minutos de jogo. E Gabigol marcou dois na virada no fim.