Dorival Júnior vem desempenhando um bom trabalho no Flamengo em 2022 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/10/2022 18:25

Antes do início da final da Libertadores deste sábado (29), o presidente Rodolfo Landim falou sobre o futuro do treinador Dorival Júnior no comando do Flamengo. De acordo com o mandatário, em entrevista à "ESPN", o desejo da diretoria é de manter o comandante no clube para o futuro.

"A gente ainda não conversou desse assunto (renovação) com ele. Estamos deixando para que estejamos bem focados nessas finais. Qualquer contratação depende de duas partes, mas, da parte do Flamengo, estamos muito felizes com o trabalho dele", afirmou.

Landim também ressaltou que o bom trabalho de Dorival Júnior e o planejamento de sua continuidade no cargo do Flamengo não deve ser afetado pelo resultado da final da Libertadores, reafirmando a felicidade da diretoria com o desempenho do treinador.

"(A final) é um jogo super importante, sem dúvida, mas, independentemente do resultado, nosso desejo é de renovação com o Dorival. Ele é muito merecedor, a ideia é essa", encerrou.

No cargo desde junho após a saída de Paulo Sousa, Dorival Júnior vem se destacando com o trabalho desempenhado no Rubro-Negro. Depois de retomar as boas atuações e a confiança individual de inúmeros nomes relevantes do elenco, ele comandou o time ao título da Copa do Brasil e pode conquistar o tricampeonato da Libertadores neste sábado (29).