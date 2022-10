Flamengo's Brazilian forward Gabriel Barbosa (2-R) celebrates with teammates after scoring a goal during the Copa Libertadores final football match between Brazilian teams Flamengo and Athletico Paranaense at the Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in Guayaquil, Ecuador, on October 29, 2022. Luis Acosta / AFP - Luis Acosta / AFP

Flamengo's Brazilian forward Gabriel Barbosa (2-R) celebrates with teammates after scoring a goal during the Copa Libertadores final football match between Brazilian teams Flamengo and Athletico Paranaense at the Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in Guayaquil, Ecuador, on October 29, 2022. Luis Acosta / AFPLuis Acosta / AFP

Publicado 29/10/2022 19:07

Além chegar à Glória Eterna, conquistar a Libertadores também foi importante em termos financeiros para o Flamengo. Com venceu a competição mais importante do continente, o Rubro-Negro ganhou a bolada milionária de 16 milhões de dólares (o que dá mais de R$ 85,5 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que ao longo da Libertadores, o Rubro-Negro já havia embolsado 7,55 milhões de dólares. Portanto, com a premiação da final, o clube da Gávea acumulou um total de 23,55 milhões de dólares (mais de R$ 125,8 na cotação atual).

Em tempo: o Flamengo venceu a Libertadores 2022 no Estádio Monumental de Guayquil, neste sábado, contra o Athletico-PR. Na reta final do primeiro tempo, Gabi marcou o único gol do jogo e deu a Glória Eterna ao Rubro-Negro.

CONFIRA OS VALORES DA PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES 2022

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1.05 milhões

Quartas de final: US$ 1.5 milhão

Semifinal: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 16 milhões